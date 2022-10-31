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Під окупацією досі близько 25 населених пунктів Харківщини – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 14:01
Під окупацією досі близько 25 населених пунктів Харківщини – ОВА
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України намагаються звільнити ще близько 25 населених пунктів Харківщини, які перебувають під російською окупацією, шість днів тому їх було близько 28.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ще близько 25 населених пунктів залишається під тимчасовою окупацією. Ми чекаємо повідомлень від Генштабу щодо просування ЗСУ.

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Близько до кордону (на Харківщині - ред.) йдуть запеклі бої. Хлопці відвойовують кожен метр нашої території ціною власного життя".

Деталі: За його словами, ситуація на фронті є мінливою. Він додав, що ворог "не полишає надію" захопити Харків та область.

Що цьому передувало: Станом на 25 жовтня в Харківській області залишалися тимчасово захопленими 28 населених пунктів, за п’ять днів до цього – 32.

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Теми: Харківська областьдеокупаціявійнаокупація
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