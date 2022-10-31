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Под оккупацией до сих пор около 25 населенных пунктов Харьковщины – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 31 октября 2022, 15:01
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины пытаются освободить еще около 25 населенных пунктов Харьковщины, которые находятся под российской оккупацией, шесть дней назад их было около 28.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Еще около 25 населенных пунктов остается под временной оккупацией. Мы ждем сообщений от Генштаба по продвижению ВСУ. Близко к границе (на Харьковщине - ред.) идут ожесточенные бои. 

Ребята отвоевывают каждый метр нашей территории ценой собственной жизни".

Детали: По его словам, ситуация на фронте является изменчивой. Он добавил, что враг "не оставляет надежду" захватить Харьков и область.

Что этому предшествовало: По состоянию на 25 октября в Харьковской области оставались временно захваченными 28 населенных пунктов, за пять дней до этого – 32.

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Темы: Харьковская областьдеоккупациявойнаоккупация
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