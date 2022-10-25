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На Харківщині в окупації 28 населених пунктів – ОВА

Альона Мазуренко Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:34
На Харківщині в окупації 28 населених пунктів – ОВА

Станом на 25 жовтня в Харківській області наразі залишаються тимчасово захопленими 28 населених пунктів (5 днів тому таких було 32).

Джерело: Харківська ОВА у коментарі "Укрінформ", голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону

Дослівно: "Залишаються окупованими 28 населених пунктів Дворічанської і Петропавлівської громад у Куп'янському районі".

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Деталі: Синєгубов зазначив, що в області ведуться активні бойові дії: "І погода, і ворог вносять свої корективи - ніхто добровільно не йде з нашої території, тому нашим воїнам доводиться в дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр землі".

На брифінгу 20 жовтня Синєгубов зазначив, що на Харківщині лишаються під окупацією ще 32 населених пункти.

Теми: Харківська областьдеокупаціяокупаціявійна
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