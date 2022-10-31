ДБР продовжує ревізію Одеської митниці: при обшуках знайшли гелікоптер

Державне бюро розслідувань продовжує результативну "ревізію" прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці: під час огляду чергового контейнера правоохоронці виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Як зазначають у бюро, цей вертоліт вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

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Наразі встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила. Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера, наголошують у ДБР.

Наразі вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

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Що передувало: Бюро розслідувань раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці: було зафіксовано збитки державі на 300 млн грн і робота триває.

ДБР звертало увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності товари яких на даний час перебувають у зоні митного контролю, та граничний строк перебування яких під митним контролем закінчується, у найкоротший строк звернутися до Одеської митниці щодо його розмитнення та сплати обов’язкових митних платежів та штрафних санкцій.