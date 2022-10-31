ДБР продовжує ревізію Одеської митниці: при обшуках знайшли гелікоптер

Державне бюро розслідувань продовжує результативну "ревізію" прихованих від розмитнення 133 контейнерів на Одеській митниці: під час огляду чергового контейнера правоохоронці виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Як зазначають у бюро, цей вертоліт вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням.

Наразі встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила. Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера, наголошують у ДБР.

Наразі вертоліт вилучено й вирішується питання про передачу його на потреби ЗСУ.

Що передувало: Бюро розслідувань раніше задокументувало масштабні зловживання на Одеській митниці: було зафіксовано збитки державі на 300 млн грн і робота триває.

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ДБР звертало увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності товари яких на даний час перебувають у зоні митного контролю, та граничний строк перебування яких під митним контролем закінчується, у найкоротший строк звернутися до Одеської митниці щодо його розмитнення та сплати обов’язкових митних платежів та штрафних санкцій.