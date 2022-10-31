Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР продолжает ревизию Одесской таможни: при обысках нашли вертолет

Валентина РоманенкоПонедельник, 31 октября 2022, 15:04

Государственное бюро расследований продолжает результативную "ревизию" скрытых от растаможивания 133 контейнеров на Одесской таможне: при осмотре очередного контейнера правоохранители обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Как отмечают в бюро, этот вертолет уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задачи на фронте, но таможня не спешила с его оформлением.

Сейчас устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не приняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета, отмечают в ГБР.

Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.

Что предшествовало: Бюро расследований ранее задокументировало масштабные злоупотребления на Одесской таможне: был зафиксирован ущерб государству на 300 млн грн и работа продолжается.

ВИДЕО ДНЯ

ГБР обращало внимание субъектов внешнеэкономической деятельности товары которых в настоящее время находятся в зоне таможенного контроля, и предельный срок пребывания которых под таможенным контролем заканчивается, в кратчайшие сроки обратиться в Одесскую таможню по его растаможиванию и уплате обязательных таможенных платежей и штрафных санкций.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ГБРтаможняОдессаобыски
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Американские аналитики: "Повар Путина" утверждается как политическая сила

Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование

видеоПутин: Массированный удар по Украине – это месть за Севастополь

"Зерновая сделка" остается в силе, несмотря на заявления РФ - ООН

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший

Все новости...
ГБР
Липовый "СБУшник" обещал освобождение от санкций СНБО за полмиллиона долларов
Днепропетровщина: чиновники пытались продать 17 тонн муки из гумпомощи
"Забытые" грузы элитных авто и алкоголя: ГБР разоблачило контрабандную схему на Одесской таможне
Последние новости
07:36
ВСУ ударили по вражеским опорным пунктам, ПВО и другим объектам – сводка
07:20
50+ проектов для усиления ВСУ: Украина и Чехия договорились о дальнейшей поддержке
06:43
Кадыров заявил о продолжении мобилизации в Чечне – СМИ
05:45
Американские аналитики: "Повар Путина" утверждается как политическая сила
04:45
На Полтавщине 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты
04:11
Зеленский наградил государственными наградами еще более 400 военных
03:22
Обновлено от 02:09В Полтаве прогремели взрывы, над областью сбиты 3 БПЛА – ОВА
02:53
Взрывы в Севастополе: США следят за ситуацией – Пентагон
01:56
Авиация атаковала скопление личного состава оккупантов – командование
01:30
Взрыв мины возле ЗАЭС стал причиной отключения энергоблока – МАГАТЭ
Все новости...