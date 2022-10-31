ГБР продолжает ревизию Одесской таможни: при обысках нашли вертолет

Государственное бюро расследований продолжает результативную "ревизию" скрытых от растаможивания 133 контейнеров на Одесской таможне: при осмотре очередного контейнера правоохранители обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Как отмечают в бюро, этот вертолет уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задачи на фронте, но таможня не спешила с его оформлением.

Сейчас устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не приняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета, отмечают в ГБР.

Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.

Что предшествовало: Бюро расследований ранее задокументировало масштабные злоупотребления на Одесской таможне: был зафиксирован ущерб государству на 300 млн грн и работа продолжается.

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ГБР обращало внимание субъектов внешнеэкономической деятельности товары которых в настоящее время находятся в зоне таможенного контроля, и предельный срок пребывания которых под таможенным контролем заканчивается, в кратчайшие сроки обратиться в Одесскую таможню по его растаможиванию и уплате обязательных таможенных платежей и штрафных санкций.