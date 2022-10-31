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СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині: поширювали пропаганду РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 31 жовтня 2022, 15:09

Співробітники СБУ провели обшуки в керівництва та представників Кіровоградської єпархії УПЦ МП і вилучили у них антиукраїнську літературу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів".

Деталі: У відомстві відзначають, що окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

В СБУ УП уточнили, що обшуки проводилися минулого тижня, зокрема у п'ятницю та суботу.

 

За попередніми оцінками, у текстах антиукраїнських матеріалів містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Відзначається, що ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні РФ. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.

 

Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ.

Наразі Новіков веде власний телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку окупантів, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.

Всі вилучені матеріали відправили на експертизу.

З початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.

 
 

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Теми: СБУрелігіяРосіяпропаганда
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