СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП на Кировоградщине: распространяли пропаганду РФ

Сотрудники СБУ провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии УПЦ МП и изъяли у них антиукраинскую литературу.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "У них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в РФ антиукраинских материалов".

Детали: В ведомстве отмечают, что отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной вражды.

Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам жительства фигурантов.

В СБУ УП уточнили, что обыски проводились на прошлой неделе, в частности в пятницу и субботу.

По предварительным оценкам, в текстах антиукраинских материалов содержатся признаки совершения уголовных правонарушений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Отмечается, что эти материалы активно распространяли среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные РФ. В частности, оправдывалась аннексия Крыма и тому подобное.

Автор одной из обнаруженных книг - Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ.

Сейчас Новиков ведет собственный телеграмм-канал, где продвигает нарративы в поддержку оккупантов, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации.

Все изъятые материалы отправили на экспертизу.

С начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня.