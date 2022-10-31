Інформація про контрабанду української зброї у Фінляндію виявилась фейком – МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що інформація про нібито контрабанду української стрілецької зброї до Фінляндії виявилась фейком і наразі фінське видання готує заперечення свого матеріалу.

Джерело: департамент комунікації МВС

Дослівно: "Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні.

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Найсвіжіший приклад подібної інформаційної "багатоходівки" саме з таким очевидним прицілом з’явився у фінській пресі. Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні. Більш того, в матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її знаходили і в інших скандинавських країнах.

МВС України негайно офіційно почало з’ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалів даних у своїх фінських колег.

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Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території.

Відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю".

Також відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили й представники правоохоронних органів інших країн.

Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів від МВС України надіслано запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу".

Деталі: У МВС відзначають, що російська пропаганда часто користується плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів Інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів.

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