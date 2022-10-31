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Інформація про контрабанду української зброї у Фінляндію виявилась фейком – МВС

Альона Мазуренко Понеділок, 31 жовтня 2022, 16:12
фото: об'єднані сили

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що інформація про нібито контрабанду української стрілецької зброї до Фінляндії виявилась фейком і наразі фінське видання готує заперечення свого матеріалу.

Джерело: департамент комунікації МВС

Дослівно: "Кремлівські пропагандисти охоче провокують створення небезпечних міфів та вигадок про процеси, які відбуваються в Україні.

Найсвіжіший приклад подібної інформаційної "багатоходівки" саме з таким очевидним прицілом з’явився у фінській пресі. Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.

Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні. Більш того, в матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її знаходили і в інших скандинавських країнах.

МВС України негайно офіційно почало з’ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалів даних у своїх фінських колег.

Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території.

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Відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю".

Також відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили й представники правоохоронних органів інших країн.

Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів від МВС України надіслано запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу".

Деталі: У МВС відзначають, що російська пропаганда часто користується плодами праці іноземних журналістів, які послуговуються неперевіреними джерелами, чутками з нетрів Інтернету, нелогічними припущеннями, думками афільованих з проросійськими силами експертів.

Нагадаємо: 

  • 30 жовтня повідомлялося, що в інтерв’ю Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном стало відомо про те, що кримінальна поліція Фінляндії має дані, що вказують на те, що зброя, призначена для українських військових, могла потрапити до злочинних угруповань у Фінляндії.

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Теми: ФінляндіяМВСзброяпропаганда
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