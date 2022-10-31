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Информация о контрабанде украинского оружия в Финляндию оказалась фейком – МВД

Алена МазуренкоПонедельник, 31 октября 2022, 15:12
Информация о контрабанде украинского оружия в Финляндию оказалась фейком – МВД
фото: объединенные силы

Министерство внутренних дел сообщает, что информация о якобы контрабанде украинского стрелкового оружия в Финляндию оказалась фейком и сейчас финское издание готовит отрицание своего материала.

Источник: департамент коммуникации МВД

Дословно: "Кремлевские пропагандисты охотно провоцируют создание опасных мифов и выдумок о процессах, которые происходят в Украине...

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Свежий пример подобной информационной "многоходовки" именно с таким очевидным прицелом появился в финской прессе. Речь идет об интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном.

Журналист утверждает, что этот чиновник говорит о наличии у криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, в преступные группировки в этой стране.

Более того, в материале указано, что это стрелковое оружие уже в Финляндии, более того, его находили и в других скандинавских странах.

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МВД Украины немедленно официально начало выяснять правдивость изложенных в этом материале данных у своих финских коллег.

Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории.

Соответствующее развернутое возражение уже сейчас готовит упомянутое финское издание, ведь есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".

Также отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили и представители правоохранительных органов других стран.

Сейчас для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола".

Детали: В МВД отмечают, что российская пропаганда часто пользуется плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов.

Напомним: 

  • 30 октября сообщалось, что в интервью Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном стало известно о том, что криминальная полиция Финляндии имеет данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии.

Темы: ФинляндияМВДоружиепропаганда
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