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Информация о контрабанде украинского оружия в Финляндию оказалась фейком – МВД

Алена МазуренкоПонедельник, 31 октября 2022, 16:12
фото: объединенные силы

Министерство внутренних дел сообщает, что информация о якобы контрабанде украинского стрелкового оружия в Финляндию оказалась фейком и сейчас финское издание готовит отрицание своего материала.

Источник: департамент коммуникации МВД

Дословно: "Кремлевские пропагандисты охотно провоцируют создание опасных мифов и выдумок о процессах, которые происходят в Украине...

Свежий пример подобной информационной "многоходовки" именно с таким очевидным прицелом появился в финской прессе. Речь идет об интервью издания Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном.

Журналист утверждает, что этот чиновник говорит о наличии у криминальной полиции Финляндии данных о вероятности попадания оружия, предназначенного для украинских военных, в преступные группировки в этой стране.

Более того, в материале указано, что это стрелковое оружие уже в Финляндии, более того, его находили и в других скандинавских странах.

МВД Украины немедленно официально начало выяснять правдивость изложенных в этом материале данных у своих финских коллег.

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Последние отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории.

Соответствующее развернутое возражение уже сейчас готовит упомянутое финское издание, ведь есть все основания полагать, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не соответствует словам представителя полиции, у которого брали интервью".

Также отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили и представители правоохранительных органов других стран.

Сейчас для проверки приведенных в интервью фактов от МВД Украины направлен запрос в Финляндию, Швецию, Данию с помощью коммуникационной системы Европола".

Детали: В МВД отмечают, что российская пропаганда часто пользуется плодами труда иностранных журналистов, которые пользуются непроверенными источниками, слухами из Интернета, нелогичными предположениями, мнениями аффилированных с пророссийскими силами экспертов.

Напомним: 

  • 30 октября сообщалось, что в интервью Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристером Альгреном стало известно о том, что криминальная полиция Финляндии имеет данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии.

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Темы: ФинляндияМВДоружиепропаганда
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