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Тимошенко з ОП після розголосу вирішив не їздити на авто, яке дали на гуманітарні цілі

Олена РощінаПонеділок, 31 жовтня 2022, 17:29
Кирило Тимошенко, фото Офісу президента

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що більше не буде використовувати "Chevrolet Tahoe", яке було надано Україні для гуманітарних цілей, і попросив передати його у прифронтові райони за призначенням. 

Джерело: Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Щодо Chevrolet Tahoe. Автомобіль використовувався як службове авто. Без приховувань, перебуваючи на балансі Державного управління справами. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду.

Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями".

Деталі: Кирило Тимошенко додав, що цього тижня передасть іще три пікапи для потреб Збройних Сил і продовжить підтримувати захисників України.

Цьому передувало: Минулого тижня журналісти BIHUS info повідомили, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. 

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Сам Тимошенко це не заперечував, але пояснював, що їздить на ньому в деокуповані райони, а машина перебуває на балансі Державного управління справами.

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Теми: Офіс президентаскандалавто
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