Тимошенко из ОП после огласки решил не ездить на авто, которое дали на гуманитарные цели

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что больше не будет использовать "Chevrolet Tahoe", которое было предоставлено Украине для гуманитарных целей, и попросил передать его в прифронтовые районы по назначению.

Источник: Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Относительно Chevrolet Tahoe. Автомобиль использовался как служебное авто. Без утайки, находясь на балансе Государственного управления делами. За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду.

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Обратился к ГУД относительно передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях. Проконтролирую, чтобы авто передали в ближайшие дни".

Детали: Кирилл Тимошенко добавил, что на этой неделе передаст еще три пикапа для нужд Вооруженных Сил и продолжит поддерживать защитников Украины.

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Этому предшествовало: На прошлой неделе журналисты BIHUS info сообщили, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", который компания "General Motors" передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.

Сам Тимошенко это не отрицал, но объяснял, что ездит на нем в деоккупированные районы, а машина находится на балансе Государственного управления делами.