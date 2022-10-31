Насірова відправили у СІЗО з можливістю внесення застави у 523 млн грн

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Джерело: відеотрансляція розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову Вищим антикорпуційним судом

Деталі: Якщо заставу буде внесено, Насірова випустять з СІЗО під зобов'язання: прибувати на першу вимогу; не відлучатися з Києва без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваним олігархом Олегом Бахматюком та іншими особами, визначеними в ухвалі; здати на зберігання закордонні паспорти, службовий паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Що було раніше: 18 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру в одержанні 722 млн гривень неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби та його раднику.