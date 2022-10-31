Насирова взяли под стражу с возможностью внесения залога в 523 млн грн

Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Источник: видеотрансляция рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Насирову Высшим антикорпуционным судом

Детали: Если залог будет внесен, Насирова выпустят из СИЗО под обязательства: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с подозреваемым олигархом Олегом Бахматюком и другими лицами, определенными в постановлении; сдать на хранение загранпаспорта, служебный паспорт и другие документы для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

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Что предшествовало: 18 октября детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды бывшему главе Государственной фискальной службы и его советнику.