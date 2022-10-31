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Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 жовтня 2022, 23:12
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на посилення роботи  протиповітряної оборони під час чергової атаки окупантів на енергетичні та інфраструктурні об'єкти.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет".

Деталі: Також Зеленський зазначив, що ще гірша ситуація у росіян з застосуванням іранських дронів.

За його словами, сьогодні так звана друга армія світу "вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю". "А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше:

  • 31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.

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Теми: ЗеленськийвійнаППОРосія
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