Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на посилення роботи протиповітряної оборони під час чергової атаки окупантів на енергетичні та інфраструктурні об'єкти.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет".

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Деталі: Також Зеленський зазначив, що ще гірша ситуація у росіян з застосуванням іранських дронів.

За його словами, сьогодні так звана друга армія світу "вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю". "А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде", - підкреслив Зеленський.

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