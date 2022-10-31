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Зеленский о работе ПВО: На каждые 10 попаданий россияне уже тратят в четыре раза больше ракет

Станислав ПогориловПонедельник, 31 октября 2022, 23:12
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на усиление работы противовоздушной обороны во время очередной атаки оккупантов на энергетические и инфраструктурные объекты.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы будем и в дальнейшем усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет".

Детали: Также Зеленский отметил, что еще хуже ситуация у россиян с применением иранских дронов.

По его словам, сегодня так называемая вторая армия мира "уже даже не двадцать вторая по своей эффективности". "А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню. И это будет", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало:

  • 31 октября утром оккупанты атаковали критическую инфраструктуру и помещениям гражданского населения, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. По данным Генштаба, враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия ударами по гражданской инфраструктуре Украины де-факто признала себя террористическим государством, настало время всему миру предоставить ей соответствующий статус.

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Темы: ЗеленскийвойнаПВОРосcия
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