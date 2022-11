Резніков: Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою".

Деталі: За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.

russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.

They are not shy to be a de facto terrorist state.

It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as 🇺🇦🇱🇻🇪🇪🇵🇱+PACE did.#russiaisaterroriststate