Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков: Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 жовтня 2022, 19:51
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою".

Деталі: За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.

Що було раніше: 31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS

У Кабміні думають про об'єднання двох міністерств

У вівторок енергопостачання обмежують у семи областях країни

Вітренко йде з "Нафтогазу"

Розвідка Британії пояснила, нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали"

Американські аналітики: "Кухар Путіна" утверджується як політична сила

Усі новини...
війна
Ворог обстріляв дві громади Сумщини, близько 50 приходів
Залужний: Поступово звільняємо нашу землю, хоч перемога дається важко
Зеленський про роботу ППО: На кожні 10 влучань росіяни вже витрачають учетверо більше ракет
Останні новини
12:46
Шойгу запевняє, що строковиків не відправлять на війну з Україною
12:44
відеоОкупантка розповіла, що її кинули свої стікати кров’ю на полі бою – СБУ 
12:40
Англійський словник назвав головне слово 2022 року. У шортлисті є "Київ"
12:32
На 5 років ув’язнили російського шпигуна з Дніпра
12:01
У Севастополі вночі прогримів вибух - ЗМІ
11:55
Toyota оцінила витрати від припинення виробництва в РФ у 650 мільйонів доларів
11:54
США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS
11:50
Через війну радіочастоту на 5G зв'язок можуть продати зі знижкою 43%
11:47
У Бердянську в авто колаборанта підклали вибухівку – він в лікарні
11:38
оновленоНа Київщині лунатимуть звуки вибухів – навчання саперів та розмінування
Усі новини...