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Резніков: Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 жовтня 2022, 18:51
Резніков: Прийшов час для світу надати Росії статус держави-терориста
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що Росія ударами по цивільній інфраструктурі України де-факто визнала себе терористичною державою, настав час всьому світу надати їй відповідний статус.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Росія продовжує завдавати ракетно-безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою".

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Деталі: За його словам, світ вже повинен надати країні-агресору відповідний статус і ставитись до неї відповідно, як це зробили Латвія, Естонія, Польща, ПАРЄ.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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