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Залужний: Поступово звільняємо нашу землю, хоч перемога дається важко

Станіслав ПогоріловПонеділок, 31 жовтня 2022, 23:46
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ. ФОТО DETECTOR.MEDIA

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не дивлячись на величезний тиск у протистоянні з російською агресією, ЗСУ тримаються, перегруповуються, нарощують резерви, зміцнюють оборону і поступово звільняють рідну землю.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості".

Деталі: За його словами, сьогодні війна йде у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо.

Він нагадав, що лише за день окупанти запустили по цивільних об'єктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

 "Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде", - підкреслив Залужний.

Що було раніше: 29 жовтня Залужний заявив, що росіяни не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ.

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Теми: ЗалужнийвійнаУкраїнаРосія
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