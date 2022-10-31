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Залужный: Постепенно освобождаем нашу землю, хотя победа дается тяжело

Станислав ПогориловПонедельник, 31 октября 2022, 22:46
Залужный: Постепенно освобождаем нашу землю, хотя победа дается тяжело
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО DETECTOR.MEDIA Главнокомандующий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что несмотря на огромное давление в противостоянии с российской агрессией, ВСУ держатся, перегруппировываются, наращивают резервы, укрепляют оборону и постепенно освобождают родную землю.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности".

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Детали: По его словам, сегодня война идет в воздухе, на море, в киберпространстве и тому подобное.

Он напомнил, что только за день оккупанты запустили по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3".

 "Победа дается нам очень трудно. Но она непременно будет", - подчеркнул Залужный.

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Что предшествовало: 29 октября Залужный заявил, что россияне не имеют успеха на поле боя, несмотря на абсолютное огневое преимущество и увеличение количества войск.

Темы: ЗалужныйвойнаУкраинаРосcия
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