У Росії розгорнули мобільні військомати на кордоні з Естонією і Латвією
Вівторок, 4 жовтня 2022, 09:53
У Псковській області Росії, де на виїзді з РФ стоять багатокілометрові черги, розгорнули мобільні військкомати.
Джерело: губернатор Псковської області Михайло Ведерніков в Telegram
Деталі: За його словами, ситуація на кордоні є непростою – дуже великий наплив людей, зокрема українців, які намагаються виїхати через Псковську область. Однак є й росіяни призовного віку, тому на місці розгорнуто мобільні призовні пункти.
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Тим, хто планує виїжджати з Росії через Псковську область, рекомендують стежити за ситуацією і вибирати найменш завантажені маршрути.
Довідково: Псковська область межує на заході з Латвією, Естонією та Білоруссю.
Що цьому передувало:
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