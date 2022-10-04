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У Росії розгорнули мобільні військомати на кордоні з Естонією і Латвією

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 09:53
У Росії розгорнули мобільні військомати на кордоні з Естонією і Латвією
Ситуація на кордоні Росії з Латвією, фото delfi

У Псковській області Росії, де на виїзді з РФ стоять багатокілометрові черги, розгорнули мобільні військкомати.

Джерело: губернатор Псковської області Михайло Ведерніков в Telegram

Деталі: За його словами, ситуація на кордоні є непростою – дуже великий наплив людей, зокрема українців, які намагаються виїхати через Псковську область. Однак є й росіяни призовного віку, тому на місці розгорнуто мобільні призовні пункти.

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Тим, хто планує виїжджати з Росії через Псковську область, рекомендують стежити за ситуацією і вибирати найменш завантажені маршрути.

Довідково: Псковська область межує на заході з Латвією, Естонією та Білоруссю.

Що цьому передувало: 

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  • Після оголошення "часткової мобілізації" на сайтах російських авіакомпаній закінчилися квитки на найближчі рейси в країни з безвізовим режимом, зокрема до Туреччини, Вірменії, Азербайджану та Узбекистану.
  • Протягом 19-25 вересня до країн Європейського Союзу з боку Росії в’їхали 66 тисяч росіян, що на 30% більше, ніж тижнем раніше – сплеск припав на оголошення російською владою так званої часткової мобілізації.

Теми: РосіяЛатвіяЕстоніямобілізація
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