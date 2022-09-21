У РФ закінчилися авіаквитки в країни з безвізом після оголошення мобілізації

На сайтах російських авіакомпаній закінчилися квитки на найближчі рейси в країни з безвізовим режимом, зокрема до Туреччини, Вірменії, Азербайджану та Узбекистану.

Джерело: російський РБК

Деталі: За інформацією російських ЗМІ, квиток на прямий рейс із Москви до Стамбула можна купити не раніше ніж на 23 вересня, коштує він 76 тисяч рублів (46 тисяч грн). На сайті російського "Аерофлоту" найближчий доступний прямий рейс – 25 вересня (34 тисячі грн). На сайті Turkish Airlines на аналогічний рейс можна купити квиток не раніше ніж на 24 вересня приблизно за 49 тисяч грн.

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