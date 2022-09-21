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У РФ закінчилися авіаквитки в країни з безвізом після оголошення мобілізації

"Українська правда"Середа, 21 вересня 2022, 16:14
У РФ закінчилися авіаквитки в країни з безвізом після оголошення мобілізації
Російський Аерофлот, фото Shutterstock

На сайтах російських авіакомпаній закінчилися квитки на найближчі рейси в країни з безвізовим режимом, зокрема до Туреччини, Вірменії, Азербайджану та Узбекистану.

Джерело: російський РБК

Деталі: За інформацією російських ЗМІ, квиток на прямий рейс із Москви до Стамбула можна купити не раніше ніж на 23 вересня, коштує він 76 тисяч рублів (46 тисяч грн). На сайті російського "Аерофлоту" найближчий доступний прямий рейс – 25 вересня (34 тисячі грн). На сайті Turkish Airlines на аналогічний рейс можна купити квиток не раніше ніж на 24 вересня приблизно за 49 тисяч грн. 

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Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що в Росії буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • Перед очікуваним зверненням диктатора Володимира Путіна, яке 20 вересня так і не відбулося, росіяни почали активно цікавитися, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
  • Увечері 21 вересня росіяни планують вийти на акцію протесту проти часткової мобілізації, про яку вранці оголосив президент РФ Володимир Путін.

Теми: Росіямобілізація
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