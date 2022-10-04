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Північна Корея визнала "референдуми" та підтримала анексію частини України

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 10:32
КИМ ЧЕН ЫН И ПУТИН, ВЛАДИВОСТОК, 2019 ГОД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Північна Корея визнала легітимними "референдуми" на окупованих українських територіях, а також підтримала проголошену Росією анексію.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ КНДР 

Деталі: У заяві МЗС йдеться, що псевдореферендуми в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях є легальними і проведені "відповідно до статуту ООН". МЗС КНДР стверджує, що проведене Росією голосування "повністю відображає волю місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу Росії". 

Північна Корея також звинуватила США у спробах "підтримувати гегемоністський однополярний світ" і використовувати із цією метою Радбез ООН.

Що цьому передувало: 

  • 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
  • Низка країн ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв’язку з протиправною анексією окупованих територій України. 
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу ніколи не визнають жодну з анексованих Росією українських територій частиною РФ. 

Теми: референдумПівнічна Кореяанексіяміжнародні відносини
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