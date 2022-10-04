Північна Корея визнала "референдуми" та підтримала анексію частини України

Північна Корея визнала легітимними "референдуми" на окупованих українських територіях, а також підтримала проголошену Росією анексію.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ КНДР

Деталі: У заяві МЗС йдеться, що псевдореферендуми в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях є легальними і проведені "відповідно до статуту ООН". МЗС КНДР стверджує, що проведене Росією голосування "повністю відображає волю місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу Росії".

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Північна Корея також звинуватила США у спробах "підтримувати гегемоністський однополярний світ" і використовувати із цією метою Радбез ООН.

Що цьому передувало:

30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Низка країн ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв’язку з протиправною анексією окупованих територій України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу ніколи не визнають жодну з анексованих Росією українських територій частиною РФ.