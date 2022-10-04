Північна Корея визнала "референдуми" та підтримала анексію частини України

Північна Корея визнала легітимними "референдуми" на окупованих українських територіях, а також підтримала проголошену Росією анексію.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ КНДР

Деталі: У заяві МЗС йдеться, що псевдореферендуми в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях є легальними і проведені "відповідно до статуту ООН". МЗС КНДР стверджує, що проведене Росією голосування "повністю відображає волю місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу Росії".

Північна Корея також звинуватила США у спробах "підтримувати гегемоністський однополярний світ" і використовувати із цією метою Радбез ООН.

Що цьому передувало: