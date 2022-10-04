Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північна Корея визнала "референдуми" та підтримала анексію частини України

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 10:32
Північна Корея визнала референдуми та підтримала анексію частини України
КИМ ЧЕН ЫН И ПУТИН, ВЛАДИВОСТОК, 2019 ГОД, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Північна Корея визнала легітимними "референдуми" на окупованих українських територіях, а також підтримала проголошену Росією анексію.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ КНДР 

Деталі: У заяві МЗС йдеться, що псевдореферендуми в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях є легальними і проведені "відповідно до статуту ООН". МЗС КНДР стверджує, що проведене Росією голосування "повністю відображає волю місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу Росії". 

Реклама:

Північна Корея також звинуватила США у спробах "підтримувати гегемоністський однополярний світ" і використовувати із цією метою Радбез ООН.

Що цьому передувало: 

  • 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
  • Низка країн ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв’язку з протиправною анексією окупованих територій України. 
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що держави Альянсу ніколи не визнають жодну з анексованих Росією українських територій частиною РФ. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: референдумПівнічна Кореяанексіяміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
референдум
Президент Польщі затвердив проведення референдуму в день виборів до парламенту
Міністр оборони Польщі озвучив четверте питання, яке винесуть на референдум
Третє питання на референдумі в Польщі стосуватиметься мігрантів – прем'єр
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: