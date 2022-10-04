Радфед ратифікував анексію українських областей
Рада Федерації 4 жовтня ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Деталі: Згідно зрішенням російських сенаторів, межі територій так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей визначаються кордонами на день їхнього утворення і день прийняття до РФ.
Зазначається, що "кордони "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, сполучені з територією іноземної держави, є державними кордонами РФ".
Мешканців цих територій згідно з псевдодоговорами визнають громадянами РФ – за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.
У псевдодоговорах зазначається, що державною мовою в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях є російська мова.
При цьому Російська Федерація нібито гарантує всім народам, які проживають на території нових суб'єктів, право "на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку".
Передісторія:
- 30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів на окупованих територіях президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
- 2 жовтня Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Окупанти навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.