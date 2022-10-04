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Радфед ратифікував анексію українських областей

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 11:08
Засідання Радфеду 4 жовтня. Фото council.gov.ru

Рада Федерації 4 жовтня ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Згідно зрішенням російських сенаторів, межі територій так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей визначаються кордонами на день їхнього утворення і день прийняття до РФ.

Зазначається, що "кордони "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, сполучені з територією іноземної держави, є державними кордонами РФ".

Мешканців цих територій згідно з псевдодоговорами визнають громадянами РФ – за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

У псевдодоговорах зазначається, що державною мовою в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях є російська мова.

При цьому Російська Федерація нібито гарантує всім народам, які проживають на території нових суб'єктів, право "на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів на окупованих територіях президент Росії Володимир Путін підписав "договори про входження до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
  • 2 жовтня Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Окупанти навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

 

Теми: РосіяУкраїнаанексія
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