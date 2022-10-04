Радфед ратифікував анексію українських областей

Рада Федерації 4 жовтня ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Згідно зрішенням російських сенаторів, межі територій так званих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей визначаються кордонами на день їхнього утворення і день прийняття до РФ.

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Зазначається, що "кордони "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей, сполучені з територією іноземної держави, є державними кордонами РФ".

Мешканців цих територій згідно з псевдодоговорами визнають громадянами РФ – за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства.

У псевдодоговорах зазначається, що державною мовою в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях є російська мова.

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При цьому Російська Федерація нібито гарантує всім народам, які проживають на території нових суб'єктів, право "на збереження рідної мови, створення умов для її вивчення та розвитку".

Передісторія: