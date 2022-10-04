У райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція
Вівторок, 4 жовтня 2022, 11:30
Поліцейські знайшли катівню, яку російські загарбники облаштували у райвідділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Деталі: За словами правоохоронців, у цій катівні знущалися над жителями селища Великий Бурлук. На місці працюють слідчі та криміналісти.
Дослівно: "Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців".
Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на #Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.#stoprussia pic.twitter.com/xTo2z3mmOb— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 4, 2022
Передісторія:
- 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили 10 катівень.
- 23 вересня стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.
- 3 жовтня поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів на звільненій Харківщині.
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