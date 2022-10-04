У райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція

Поліцейські знайшли катівню, яку російські загарбники облаштували у райвідділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: За словами правоохоронців, у цій катівні знущалися над жителями селища Великий Бурлук. На місці працюють слідчі та криміналісти.

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Дослівно: "Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців".

Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на #Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.#stoprussia pic.twitter.com/xTo2z3mmOb — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 4, 2022

Написи на стіні у катівні росіян в селищі Великий Бурлук Cкріншто з відео

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