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У райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 11:30
У райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція
Скрін з відео Нацполіції

Поліцейські знайшли катівню, яку російські загарбники облаштували у райвідділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині. 

Джерело: пресслужба Нацполіції 

Деталі: За словами правоохоронців, у цій катівні знущалися над жителями селища Великий Бурлук. На місці працюють слідчі та криміналісти.

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Дослівно: "Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців". 

Написи на стіні у катівні росіян в селищі Великий Бурлук
Написи на стіні у катівні росіян в селищі Великий Бурлук
Cкріншто з відео

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили 10 катівень
  • 23 вересня стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.
  • 3 жовтня поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів на звільненій Харківщині.

Теми: Харківська областьдеокупаціяправа людини
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