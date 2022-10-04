У райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція

Поліцейські знайшли катівню, яку російські загарбники облаштували у райвідділі поліції у Великому Бурлуці на Харківщині.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: За словами правоохоронців, у цій катівні знущалися над жителями селища Великий Бурлук. На місці працюють слідчі та криміналісти.

Дослівно: "Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд. Тут росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців".

Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на #Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.#stoprussia pic.twitter.com/xTo2z3mmOb — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 4, 2022

Написи на стіні у катівні росіян в селищі Великий Бурлук Cкріншто з відео

Передісторія:

16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили 10 катівень.

23 вересня стало відомо, що правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.

3 жовтня поліцейські виявили ще одну катівню російських окупантів на звільненій Харківщині.