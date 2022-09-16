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На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 12:51
На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
МАСОВЕ ПОХОВАННЯ В ІЗЮМІ, ФОТО: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

На деокупованій території Харківської області уже виявили десять катівень.  

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить слова голови Національної поліції України Ігоря Клименка

Пряма мова Клименка: "На сьогодні можу говорити про наявність щонайменше десяти катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві катувальні - в Балаклії".

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Деталі: Одна із катівень була на території Балаклійського відділу поліції.

Також він повідомив, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з воєнними злочинами, скоєними окупантами.

Передісторія: 15 вересня начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання понад 440 тіл.

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Президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.  

Теми: Росіяокупація
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