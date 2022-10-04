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Влада Росії готується придушувати протести проти мобілізації – ГУР

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 11:53
Влада Росії готується придушувати протести проти мобілізації – ГУР
фото: коммерсант

У Російській Федерації готують правоохоронців до придушення майбутніх протестів проти мобілізації, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними української розвідки, щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

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Також ГУР  повідомляє, що мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей.

Наприклад, в рамках проведення мобілізаційних заходів на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб.

Втім до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня прибудуть ще 2000 мобілізованих.

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Для усіх немає спальних місць, вбиралень, вояки хворіють, але їм не надається допомога.

Комісари вже скаржаться на "значні складнощі при проведенні мобілізації". За його словами, "люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • У 24 вересня в російських містах проходили акції проти війни в Україні та примусової мобілізації росіян, було затримано сотні людей.

Теми: мобілізаціяРосіявійна
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