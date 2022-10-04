Влада Росії готується придушувати протести проти мобілізації – ГУР

У Російській Федерації готують правоохоронців до придушення майбутніх протестів проти мобілізації, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними української розвідки, щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

Також ГУР повідомляє, що мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей.

Наприклад, в рамках проведення мобілізаційних заходів на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб.

Втім до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня прибудуть ще 2000 мобілізованих.

Для усіх немає спальних місць, вбиралень, вояки хворіють, але їм не надається допомога.

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Комісари вже скаржаться на "значні складнощі при проведенні мобілізації". За його словами, "люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

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