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Лукашенко розповів про участь Білорусі у війні в Україні: Іншої немає і не буде

Ірина БалачукВівторок, 4 жовтня 2022, 13:20
Олександр Лукашенко. Скриншот з відео телеграм-каналу "Пул первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні в Україні, але бере участь нібито через лікування поранених російських військових і через надання прихистку українським біженцям.

Джерело: підконтрольний Лукашенку телеграм-канал "Пул первого"

Пряма мова Лукашенка на нараді з питань воєнної безпеки 4 жовтня: "Що стосується нашої участі в спеціальній воєнній операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо свої зобов'язання".

Деталі: За його словами, участь Білорусі полягає в тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі". А також, щоб не допустити нанесення удару по Білорусі "під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви і Латвії", тому що "в спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі".

Пряма мова Лукашенка: "Так, ми лікуємо. Лікували людей, якщо потрібно. Так, ми годуємо людей. І не тільки росіян. Ми найбільше годуємо тих біженців, жебраків, бідних людей, які по 400-500 осіб за добу прибувають до нас з України. Ну як їх не нагодувати, як їх не лікувати?! Ось така наша участь у цій воєнній операції. Іншої немає і не буде".

Чому це важливо: Росія використовувала територію Білорусі як плацдарм для нападу на Україну в лютому і продовжує використовуватись для завдання ракетних ударів по мирних містах України.

Хоча війська Білорусі не беруть прямої участі у війні в Україні, Лукашенко всіляко підлещується до Путіна, підтримує його кровопролитну війну і надає територію РБ для переміщення російської військової техніки та розміщення смертоносної зброї далекої дії.

ВІДЕО ДНЯ

У листопаді 2021 року президент Росії Володимир Путін та Лукашенко підписали інтеграційний декрет Союзної держави.

Передісторія:

Теми: ЛукашенкоБілорусьУкраїнавійна
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