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Жителям Луганщини треба евакуюватися через контрнаступ ЗСУ – Гайдай

"Українська правда"Вівторок, 4 жовтня 2022, 13:34
Евакуація, Фото: ДСНС у Донецькій області

Найближчим часом жителів Луганщини проситимуть евакуюватися через контрнаступ Збройних сил України, зиму радять провести не у великих містах. 

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Найближчим часом ми будемо звертатися до людей з проханням виїхати з великих міст в інші населені пункти, де можна перечекати контрнаступ.

У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити – все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення займе кілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатись на зиму не можна".

Деталі: Він уточнив, що у Рубіжному ситуація краща, бо кілька років тому там забезпечили децентралізацію опалення. 

Що цьому передувало: У серпні Мінреінтеграції повідомило, що обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити ще в кількох областях України, де йдуть бойові дії.

Передісторія: 

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Теми: Луганська областьевакуаціяопаленняконтрнаступ
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