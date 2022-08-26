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Верещук назвала області, де планують обов’язкову евакуацію

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 16:42
Верещук назвала області, де планують обов’язкову евакуацію
Ірина Верещук, фото Getty Images

Обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Джерело: віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на обов’язкову евакуацію – ред.).

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…Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося".

Деталі: Верещук нагадала, що під час обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги.

"Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно", - запевнила вона.

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Також віцепрем’єр нагадала про виплати для мешканців областей, звідки проводиться евакуація.

"Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу по прибутті потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю", - сказала вона.

Що передувало: Наприкінці липня уряд запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. 

11 серпня Верещук повідомила, що обов'язкова евакуація може поширитися й на інші регіони. 

Теми: Верещукевакуація
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