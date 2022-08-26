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Верещук назвала області, де планують обов’язкову евакуацію

Катерина ТищенкоП'ятниця, 26 серпня 2022, 16:42
Ірина Верещук, фото Getty Images

Обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Джерело: віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на обов’язкову евакуацію – ред.).

…Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося".

Деталі: Верещук нагадала, що під час обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує транспортування, проживання, харчування та медичні послуги.

"Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно", - запевнила вона.

Також віцепрем’єр нагадала про виплати для мешканців областей, звідки проводиться евакуація.

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"Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу по прибутті потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю", - сказала вона.

Що передувало: Наприкінці липня уряд запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. 

11 серпня Верещук повідомила, що обов'язкова евакуація може поширитися й на інші регіони. 

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Теми: Верещукевакуація
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