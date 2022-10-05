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Окупанти переживають за безпеку в Криму через "диверсії"

"Українська правда"Середа, 5 жовтня 2022, 10:15
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ГУР

У Кремлі заявили, що в тимчасово окупованому Криму планують посилити "безпеку транспортної інфраструктури", якій нібито загрожує діяльність у тому числі спецслужб України, а охорону об'єктів транспортного комплексу не слід довіряти "неуповноваженим особам".

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на заяву секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева в Севастополі

Пряма мова: "Небезпеку для транспортної інфраструктури становить диверсійно-терористична діяльність українських спецслужб, міжнародних терористичних організацій".

Деталі: За його словами, в окупованому Криму планують "оцінити вразливість" об'єктів транспортної інфраструктури та забезпечити їх інженерно-технічними засобами захисту.

Крім того, не слід довіряти охорону об'єктів транспортного комплексу на півострові "неуповноваженим особам, які не пройшли спеціальне навчання". 

Він підкреслив, що "зросла ймовірність застосування безпілотних літальних апаратів з метою заподіяння шкоди роботі транспортного комплексу".

Пряма мова: "Важливо підвищити готовність сил і засобів реагування на надзвичайні події. З цією ж метою провести спільні навчання і тренування.

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Також звертаю увагу на необхідність посилення охорони вокзалів, залізничних ліній, шляхопроводів, мостів, портів, об'єктів трубопровідного транспорту і на підвищення контролю за пасажирськими та вантажними перевезеннями".

Що цьому передувало: У серпня на об’єктах окупованого Криму лунали серії вибухів, зокрема на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі. У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів були диверсії.  

Нагадаємо: 

  • 1 жовтня біля аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі було чутно вибухи. Окупанти заявили, що загорівся літак.
  • Раніше  залізницю на півночі окупованого Криму пошкоджено через вибух на складі російських боєприпасів у селі Майське, потяги з Росії не поїдуть далі Владиславівки на сході півострова.

Теми: Кримдиверсантитранспорт
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