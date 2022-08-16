Міноборони РФ назвало диверсією вибухи у Криму, ввели режим НС
У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм в окупованому Криму була диверсія. Окупанти запровадили режим НС у Джанкойському районі.
Джерело: РИА Новости, РБК з посиланням на заяву відомства, "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram
Дослівно Міноборони: "Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків".
Деталі: Як стверджують представники країни-агресора, важкопоранених немає. Наразі окупанти "вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії".
Після ранкових вибухів на складі з боєприпасами окупанти ввели в Джанкойському районі режим НС регіонального характеру.
Пряма мова Аксьонова: "З урахуванням постраждалих населених пунктів у Джанкойському районі збільшуються кордони введеного раніше режиму НС регіонального характеру".
Нагадаємо:
- У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи.
- Міністерство оборони Росії підтвердило, що в районі села Майське сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, які почали детонувати. Спершу у Міноборони РФ заявили, що потерпілих немає. Однак "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що дві людини постраждали.
- Окупанти почали евакуацію людей після вибухів на складі. Станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько 2 тисяч осіб.