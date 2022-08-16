Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міноборони РФ назвало диверсією вибухи у Криму, ввели режим НС

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 13:17
Вибух на складі у Криму, РИА Новости Крым

У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм в окупованому Криму була диверсія. Окупанти запровадили режим НС у Джанкойському районі.

Джерело: РИА Новости, РБК з посиланням на заяву відомства, "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Дослівно Міноборони: "Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків".

Деталі: Як стверджують представники країни-агресора, важкопоранених немає. Наразі окупанти "вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії".

Після ранкових вибухів на складі з боєприпасами окупанти ввели в Джанкойському районі режим НС регіонального характеру.

Пряма мова Аксьонова: "З урахуванням постраждалих населених пунктів у Джанкойському районі збільшуються кордони введеного раніше режиму НС регіонального характеру".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило, що в районі села Майське сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, які почали детонувати. Спершу у Міноборони РФ заявили, що потерпілих немає. Однак "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що дві людини постраждали. 
  • Окупанти почали евакуацію людей після вибухів на складі. Станом на 10 ранку 16 серпня вже виїхали близько 2 тисяч осіб.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Генсек ООН приїде до Львова для зустрічі з Зеленським і Ердоганом

Зеленський пояснив, чому влада не попереджала українців про можливе вторгнення Росії

Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму

У Курській області підірвали залізницю

Рада хоче посилити контроль за феєрверками і ввести заборони

На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу

Усі новини...
Крим
Вибухи поблизу Джанкоя: скільки техніки тримали там росіяни
У Криму нові вибухи: на військовій авіабазі під Сімферополем – росЗМІ
Повітряні сили про вибухи в Джанкої: не дотримуються пожежної безпеки, всю Україну це тішить
Останні новини
01:37
ОК "Південь": ЗСУ відмінусували російський ПТРК
00:40
Сумщина: Було 130 прильотів від росіян, але без постраждалих
23:33
Росіяни ввечері з РСЗО вдарили по Харкову
23:02
Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
22:50
Париж після тижнів спеки накрила злива: підтоплені вулиці й низка станцій метро
22:38
Перше судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартулося в Сирії
22:21
Як виглядають і де розташовані підірвані бази росіян - подія дня
22:18
Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни "дипломатичним" шляхом
22:14
Після вибухів у Криму Зеленський звернувся до "наших людей" на окупованих територіях
22:00
Залужний про ситуацію на фронті: росіяни випускають від 40 до 60 тисяч боєприпасів щодня
Усі новини...