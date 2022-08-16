Міноборони РФ назвало диверсією вибухи у Криму, ввели режим НС

Вибух на складі у Криму, РИА Новости Крым

У Міністерстві оборони Росії заявили, що причиною вибухів на складі під Джанкоєм в окупованому Криму була диверсія. Окупанти запровадили режим НС у Джанкойському районі.

Джерело: РИА Новости, РБК з посиланням на заяву відомства, "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Дослівно Міноборони: "Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків".

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Деталі: Як стверджують представники країни-агресора, важкопоранених немає. Наразі окупанти "вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії".

Після ранкових вибухів на складі з боєприпасами окупанти ввели в Джанкойському районі режим НС регіонального характеру.

Пряма мова Аксьонова: "З урахуванням постраждалих населених пунктів у Джанкойському районі збільшуються кордони введеного раніше режиму НС регіонального характеру".

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