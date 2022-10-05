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Іранські дрони-камікадзе можуть летіти до 1 тисячі км, РФ може вдарити з різних напрямків - ПС

Валентина РоманенкоСереда, 5 жовтня 2022, 13:54
Іранські дрони-камікадзе можуть летіти до 1 тисячі км, РФ може вдарити з різних напрямків - ПС
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

За оцінками фахівців, іранські безпілотники-камікадзе Shahed-136 можуть долати відстань до 1 тисячі кілометрів, російські окупанти можуть їх використати з різних напрямків.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 5 жовтня

Пряма мова: "Ціль складна, вона не така великогабаритна: розмах крил – 2,5 метра, маса – 200 кілограмів, бойова частина складає 40 кг. Це фактично – як артилерійський снаряд, який летить зі швидкістю 120 кілометрів на годину, а при заході на ціль – опускається з більшою швидкістю.

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Заявлена іранськими рекламними роликами відстань застосування цього БПЛА становить 2,5 тисячі кілометрів. Однак фахівці зауважують, що навряд чи таку відстань подолає цей безпілотник-камікадзе, тому що при такій масі та швидкості відповідно йде розхід палива, ще ряд факторів свідчать, що близько тисячі кілометрів він може таки летіти".

Деталі: Нинішній удар було завдано безпілотниками, які прилетіли з півдня, однак, за словами речника Повітряних сил, очікувати завдання ударів можна й з інших напрямків, адже противник міг їх перекинути і в окупований Крим і в Білорусь.

Ігнат зазначив, що іранські дрони - це нова загроза для усіх сил оборони і всіма наявними засобами потрібно їх знищувати.

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Українській армії для цього потрібні різні засоби протиповітряної оборони, зокрема і зенітні гармати та великокаліберні кулемені системи, які можуть знищувати на різних етапах.

Ігнат підтвердив, що Росія переключилася з використання високоточних ракет, які коштують мільйони доларів Х-101, Калібр, Х-555, Іскандер, на безпілотні апарати.

Ймовірно, цими ракетами, які здатні нести тактичні ядерні заряди, росіяни збираються погрожувати всьому світу.

Що передувало: Близько 12 дронів атакували українську територію з півдня країни, шість із них було збито, три – зенітними ракетними військами на півдні, а також три - авіацією Повітряних сил.

Водночас решта долетіли до Київської області, де завдали удару по Білій Церкві.

За офіційними даними, в місті внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено три будівлі інфраструктури, жертв серед цивільних вдалося уникнути, життю постраждалої людини загроз немає.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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