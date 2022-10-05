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У Білій Церкві дрони пошкодили 3 інфраструктурних будівлі, цивільних жертв уникли

Олена РощінаСереда, 5 жовтня 2022, 13:31

У Білій Церкві внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено три будівлі інфраструктури, жертв серед цивільних вдалося уникнути, життю постраждалої людини загроз немає.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Пряма мова Кулеби: "Пожежу локалізовано була о 8-й ранку, повністю завершено роботи з гасіння пожежі о 09:20. Я знаходжуся тут безпосередньо, ситуація контрольована повністю. 

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Одна людина поранена, в неї легкі пошкодження, перебуває в лікарні, загроз життю немає. 

Пошкоджено три будівлі інфраструктури, руйнування середньої важкості. Думаю, що ми все відбудуємо одразу після нашої перемоги". 

Деталі: Кулеба підтвердив, що це перший випадок атаки безпілотниками у Київській області, і Білоцерківська громада – єдине місце, що постраждало цієї ночі. 

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Голова ОВА сподівається, що з військовими буде відпрацьовано всі можливі варіанти запобігання таким атакам чи мінімізації  їхніх наслідків. 

Раніше керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив, що внаслідок атаки дронами у Білій Церкві суттєвих руйнувань зазнала інфраструктура, водночас "завдяки своєчасному реагуванню вдалося уникнути загибелі громадян". 

Кулеба додав, що всі комунікації працюють, паніки немає, лише освітні заклади в Білоцерківській громаді переведені на цей день в онлайн. 

Повітряна тривога у Київській області оголошувалася з початку доби вже тричі: з 01:33 до 05:03 ночі, з 05:58 до 07:48 ранку, втретє – з 13:14 середи. 

Цьому передувало: Цієї ночі у Білій Церкві зафіксували 6 влучань безпілотників, також росіяни застосували дрони в Миколаївській області (шість апаратів "Shahed-136").

Загалом відомо про запуск із півдня щонайменше 12 ворожих дронів-камікадзе, 6 із них збили в Миколаївському районі.

Теми: Біла ЦеркваКиївська областьвійнабезпілотники
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