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Завершити активну фазу війни до зими життєво необхідно – ОП

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 18:04
Завершити активну фазу війни до зими життєво необхідно – ОП
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, оскільки є ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі. 

Джерело: Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Звісно, такі ризики (атаки по об'єктах теплоенергетики - ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені".

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Деталі: Він додав, що це складне та амбітне завдання, однак життєво необхідне. 

За словами глави ОП, Україна робить все можливе для досягнення цілей деокупації і інформує про це партнерів. Чим довше військові РФ перебуватимуть на території України і намагатимуться "окопатися", тим складніше буде ці території деокупувати. 

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  • Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця цього року.
  • Радник голови ОП Михайло Подоляк прогнозує, що війна триватиме щонайменше до зими цього року.
  • Міністр оборони заявив, що Росія за всіма ознаками готується до довготривалої війни проти України.

Теми: Офіс президентаАндрій Єрмаквійна
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