Завершити активну фазу війни до зими життєво необхідно – ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, оскільки є ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі.

Джерело: Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Звісно, такі ризики (атаки по об'єктах теплоенергетики - ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені".

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Деталі: Він додав, що це складне та амбітне завдання, однак життєво необхідне.

За словами глави ОП, Україна робить все можливе для досягнення цілей деокупації і інформує про це партнерів. Чим довше військові РФ перебуватимуть на території України і намагатимуться "окопатися", тим складніше буде ці території деокупувати.

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