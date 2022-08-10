Завершити активну фазу війни до зими життєво необхідно – ОП
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України життєво необхідно завершити активну фазу війни до настання зими, оскільки є ризик ударів Росії по теплоенергетичній інфраструктурі.
Джерело: Єрмак в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Звісно, такі ризики (атаки по об'єктах теплоенергетики - ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені".
Деталі: Він додав, що це складне та амбітне завдання, однак життєво необхідне.
За словами глави ОП, Україна робить все можливе для досягнення цілей деокупації і інформує про це партнерів. Чим довше військові РФ перебуватимуть на території України і намагатимуться "окопатися", тим складніше буде ці території деокупувати.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця цього року.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк прогнозує, що війна триватиме щонайменше до зими цього року.
- Міністр оборони заявив, що Росія за всіма ознаками готується до довготривалої війни проти України.