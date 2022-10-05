Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду

Заступника голови Верховного Суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, відрахували зі штату Суду.

Джерело: пресслужба Верховного Суду

Дослівно: "Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду".

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Деталі: Повідомляється, що Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки, яка підтвердила наявність у судді громадянства РФ.

Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

За словами голови ВС, це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.

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Князєв підкреслив, що сама ситуація та дії Львова серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, а цього не повинно бути.

"Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ", - говорится в заяві Суду.

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