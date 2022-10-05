Суддю з російським паспортом відрахували зі штату Верховного Суду
Заступника голови Верховного Суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, відрахували зі штату Суду.
Джерело: пресслужба Верховного Суду
Дослівно: "Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду".
Деталі: Повідомляється, що Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки, яка підтвердила наявність у судді громадянства РФ.
Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.
За словами голови ВС, це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.
Князєв підкреслив, що сама ситуація та дії Львова серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, а цього не повинно бути.
"Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ", - говорится в заяві Суду.
Передісторія:
- Розслідування проєкту "Схеми" виявило, що Богдан Львов отримав громадянство РФ ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році він оновив російський паспорт після досягнення 45-річчя. Його дружина, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ.
- Наступного дня після публікації розслідування Богдан Львов поскаржився на журналістів до ДБР та СБУ. При цьому він визнав, що офіційні органи РФ обліковують дані про його російське громадянство, але стверджує, що ці записи були зроблені з метою його дискредитації.
- 26 вересня суддя заявив, що розслідування "Схем" – це фейк.
- 3 жовтня Служба безпеки підтвердила наявність російського паспорта у голови Касаційного господарського суду Верховного Суду України Богдана Львова.