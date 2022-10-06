Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Для удару по Харкову окупанти застосували дрони-камікадзе – ОВА

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 10:16
Збитий дрон, фото Харківська обласна прокуратура

Росія використала дрони-камікадзе для ударів по промислових об’єктах Харкова в ніч проти 6 жовтня, всього за добу на Харківщини троє людей госпіталізовані, без загиблих. 

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram та пресслужба Харківської обласної прокуратури

Пряма мова Синєгубова: "Вночі окупанти завдали кілька ударів по промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе. 

Деталі: За його словами, постраждалих немає. Харківська обласна прокуратура повідомляє, що близько 2:30 та 4:40 снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі. Виникла пожежа площею 500 кв м, пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

Синєгубов додав, що Росія обстріляла Куп’янський та Вовчанському райони Харківщини, а також населені пункти  Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. Внаслідок обстрілу Куп’янського району госпіталізовані троє чоловіків

 
 
 
 
 
 

Що цьому передувало: В ніч проти 6 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт Основ’янського району Харкова.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Харківбезпілотники
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Комітет Ради підтримав кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на очільника НБУ

Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика

Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

З російської частини в Херсоні втекла група "вкрай небезпечних" військових – ЗМІ

відеоУкраїна відреагувала на запропоновані РФ переговори: Одна брехня

ЄС наклав санкції на членів окупаційної влади РФ, Дугіна, Газманова і Чічєріну

Усі новини...
Харків
Росіяни обстріляли Харків, зайнялася пожежа — Терехов
У Харкові вночі поцілили в об'єкт залізничного транспорту
Росіяни атакували Харків, загинула жінка
Останні новини
01:59
Пентагон: Наразі немає інформації, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю
01:15
ВіДЕОПовітряні сили: ЗСУ збили два російські безпілотники
00:36
Сумщина: Росіяни обстріляли з САУ житловий масив, без постраждалих
23:46
Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда
23:36
У США не підтверджують переговори з Польщею про спільне використання ядерної зброї
23:29
Удари по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 7, ще 5 зникли безвісти
23:17
Європейська політична спільнота зустрічатиметься 2 рази на рік, наступна зустріч у Кишиневі
22:57
ЗСУ з 1 жовтня звільнили на Херсонщині понад 500 квадратних кілометрів – Зеленський
22:36
фотоЗнищували прицільно: історія трьох шкіл Чернігова, які постраждали від російських обстрілів
22:35
відеоОточення ОП отримує мільйони з бюджету за піар влади на каналі "Рада" – ЗМІ
Усі новини...