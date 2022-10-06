Для удару по Харкову окупанти застосували дрони-камікадзе – ОВА

Росія використала дрони-камікадзе для ударів по промислових об’єктах Харкова в ніч проти 6 жовтня, всього за добу на Харківщини троє людей госпіталізовані, без загиблих.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram та пресслужба Харківської обласної прокуратури

Пряма мова Синєгубова: "Вночі окупанти завдали кілька ударів по промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе.

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Деталі: За його словами, постраждалих немає. Харківська обласна прокуратура повідомляє, що близько 2:30 та 4:40 снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі. Виникла пожежа площею 500 кв м, пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

Синєгубов додав, що Росія обстріляла Куп’янський та Вовчанському райони Харківщини, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. Внаслідок обстрілу Куп’янського району госпіталізовані троє чоловіків.

Що цьому передувало: В ніч проти 6 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт Основ’янського району Харкова.

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