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Перші мобілізовані з Росії вже дісталися фронту – голова Луганської ОВА

Олена РощінаСереда, 28 вересня 2022, 09:15
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Хоча "часткову мобілізацію" в Росії оголосили лише тиждень тому, перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 28 вересня

Пряма мова: "Лише тиждень тому на Росії оголосили часткову мобілізацію, а перші призовники вже дісталися фронту. Зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1-го танкового полку 2-го мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ. 

Підготовка з ними не проводилася взагалі. Як і з тими, кого примусово забрали на окупованій частині Луганщини". 

Деталі: Раніше у середу Генштаб ЗСУ повідомив, що до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення, а "підготовка з ним не проводилася взагалі".

Гайдай нагадав, що президент Володимир Зеленський цієї вночі сказав щодо фронту, не деталізуючи: "Просуваємося вперед і звільняємо нашу землю".

За словами голови ОВА, упродовж 27 вересня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

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Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Тим часом українські ракетні війська і артилерія вразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель". 

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

За даними Гайдая, росіяни обстріляли наступні населені пункти:

  • на Краматорському напрямку: Рідкодуб, Катеринівка, Старий Караван, Голубі Озера, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне, Міньківка;
  • на Бахмутському напрямку: Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Соледар, Нью-Йорк.

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Теми: Луганська областьвійнаРосіямобілізація
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