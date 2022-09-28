Перші мобілізовані з Росії вже дісталися фронту – голова Луганської ОВА
Хоча "часткову мобілізацію" в Росії оголосили лише тиждень тому, перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 28 вересня
Пряма мова: "Лише тиждень тому на Росії оголосили часткову мобілізацію, а перші призовники вже дісталися фронту. Зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1-го танкового полку 2-го мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ.
Підготовка з ними не проводилася взагалі. Як і з тими, кого примусово забрали на окупованій частині Луганщини".
Деталі: Раніше у середу Генштаб ЗСУ повідомив, що до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення, а "підготовка з ним не проводилася взагалі".
Гайдай нагадав, що президент Володимир Зеленський цієї вночі сказав щодо фронту, не деталізуючи: "Просуваємося вперед і звільняємо нашу землю".
За словами голови ОВА, упродовж 27 вересня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по ворогу. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.
Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.
Тим часом українські ракетні війська і артилерія вразили 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель".
За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.
За даними Гайдая, росіяни обстріляли наступні населені пункти:
- на Краматорському напрямку: Рідкодуб, Катеринівка, Старий Караван, Голубі Озера, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне, Міньківка;
- на Бахмутському напрямку: Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Соледар, Нью-Йорк.