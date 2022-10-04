Кремль готовий чекати на нового президента України для переговорів

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Ну, а зараз що можна сказати? Тепер чекатимемо або зміни позицій нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу".

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Деталі: Так Пєсков прокоментував указ президента України Володимира Зеленського, яким той ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 вересня про неможливість проведення переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, рух України до НАТО та посилення обороноздатності.

Чому це важливо: Таким чином у Кремлі дають зрозуміти, що не збираються припиняти війну, тоді як Володимир Зеленський до нового етапу анексії Росією українських територій заявляв, що виведення російських військ з України є умовою для переговорів із РФ.

Цьому передувало: 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. Того дня РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський затвердив це указом.

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До цього Москва не раз звинувачувала Київ у виході з переговорів, але насправді сама не виявляла готовності до компромісів, не збиралася деокупувати захоплені території й висувала ультиматуми, домагаючись капітуляції України.

Обидві сторони від травня давали зрозуміти, що переговори не допоможуть зупинити війну, й намагалися досягнути спершу переваги на полі бою.

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