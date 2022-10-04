Кремль готовий чекати на нового президента України для переговорів
Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.
Джерело: РИА Новости
Пряма мова Пєскова: "Ну, а зараз що можна сказати? Тепер чекатимемо або зміни позицій нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу".
Деталі: Так Пєсков прокоментував указ президента України Володимира Зеленського, яким той ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 вересня про неможливість проведення переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, рух України до НАТО та посилення обороноздатності.
Чому це важливо: Таким чином у Кремлі дають зрозуміти, що не збираються припиняти війну, тоді як Володимир Зеленський до нового етапу анексії Росією українських територій заявляв, що виведення російських військ з України є умовою для переговорів із РФ.
Цьому передувало: 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. Того дня РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський затвердив це указом.
До цього Москва не раз звинувачувала Київ у виході з переговорів, але насправді сама не виявляла готовності до компромісів, не збиралася деокупувати захоплені території й висувала ультиматуми, домагаючись капітуляції України.
Обидві сторони від травня давали зрозуміти, що переговори не допоможуть зупинити війну, й намагалися досягнути спершу переваги на полі бою.
Передісторія:
- 21 вересня на тлі контрнаступу українців президент Росії Володимир Путін публічно підтримав псевдореферендуми на захоплених територіях України й оголосив про часткову мобілізацію в РФ.
- 27 вересня ставленики Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, та Херсонської областей завершили фіктивні "референдуми" про приєднання до Росії. Їхні результати були наперед відомі.
- 30 вересня Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу РФ захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – громадяни РФ. Конституційний суд РФ схвалив цей пакет документів, а Держдума та Радфед їх "ратифікували".
- Російська влада передбачила "перехідний період" до 2026 року для анексованих територій.
- Окупанти вже планують "вибори" до т. зв. "парламентів" на 2023 рік.
- Україна та демократичний світ не визнають ані результати псевдореферендумів на захоплених територіях, ані "приєднання" ще частини України до РФ, як було і з Кримом.