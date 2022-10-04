Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль готовий чекати на нового президента України для переговорів

Олена РощінаВівторок, 4 жовтня 2022, 13:23
Кремль готовий чекати на нового президента України для переговорів
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото Sputnik

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну позиції чинного президента країни Володимира Зеленського або вже на його наступника.

Джерело: РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Ну, а зараз що можна сказати? Тепер чекатимемо або зміни позицій нинішнього президента, або вже дочекаємось майбутнього президента України, який змінить свої позиції на користь українського народу".

Реклама:

Деталі: Так Пєсков прокоментував указ президента України Володимира Зеленського, яким той ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 вересня про неможливість проведення переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, рух України до НАТО та посилення обороноздатності.

Чому це важливо: Таким чином у Кремлі дають зрозуміти, що не збираються припиняти війну, тоді як Володимир Зеленський до нового етапу анексії Росією українських територій заявляв, що виведення російських військ з України є умовою для переговорів із РФ.

Цьому передувало: 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ. Того дня РНБО констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним, а Зеленський затвердив це указом.

ВІДЕО ДНЯ

До цього Москва не раз звинувачувала Київ у виході з переговорів, але насправді сама не виявляла готовності до компромісів, не збиралася деокупувати захоплені території й висувала ультиматуми, домагаючись капітуляції України.

Обидві сторони від травня давали зрозуміти, що переговори не допоможуть зупинити війну, й намагалися досягнути спершу переваги на полі бою. 

Передісторія: 

  • 21 вересня на тлі контрнаступу українців президент Росії Володимир Путін публічно підтримав псевдореферендуми на захоплених територіях України й оголосив про часткову мобілізацію в РФ.
  • 27 вересня ставленики Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, та Херсонської областей завершили фіктивні "референдуми" про приєднання до Росії. Їхні результати були наперед відомі.
  • 30 вересня Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу РФ захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – громадяни РФ. Конституційний суд РФ схвалив цей пакет документів, а Держдума та Радфед їх "ратифікували". 
  • Російська влада передбачила "перехідний період" до 2026 року для анексованих територій. 
  • Окупанти вже планують "вибори" до т. зв. "парламентів" на 2023 рік.
  • Україна та демократичний світ не визнають ані результати псевдореферендумів на захоплених територіях, ані "приєднання" ще частини України до РФ, як було і з Кримом.

Теми: РосіявійнапереговориЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Росія
Росіяни заявили про збиття безпілотників над двома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: