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Рада призначила керівника ТСК для нагляду за постачанням зброї в Україну

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 жовтня 2022, 17:27
Рада призначила керівника ТСК для нагляду за постачанням зброї в Україну
Олександра Устінова, фото: Facebook

Верховна Рада призначила голову фракції "Голос" Олександру Устінову керівником тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Відповідний проєкт постанови № 8078 підтримали 282 народних обранців.

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Що було раніше:

  • У липні Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання і використання під час воєнного стану міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема зброї.
  • Створення ТСК відбулося на тлі заяви американської конгресменки Вікторії Спартц, яка висловила занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні і припустила, що така ситуація могла виникнути через голова ОП Андрія Єрмака.
  • Також у липні міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на занепокоєння Заходу запевнив, що Україна не вивозить контрабандою озброєння, отримане від закордонних партнерів для захисту від Росії. 

Теми: Верховна РадазброявійнаУкраїна
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