Рада призначила керівника ТСК для нагляду за постачанням зброї в Україну

Верховна Рада призначила голову фракції "Голос" Олександру Устінову керівником тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Відповідний проєкт постанови № 8078 підтримали 282 народних обранців.

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