Резніков заперечив контрабанду західної зброї з України і пообіцяв кращий контроль

Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на занепокоєння Заходу запевнив, що Україна не вивозить контрабандою озброєння, отримане від закордонних партнерів для захисту від Росії.

Джерело: Резніков в інтерв'ю виданню Financial Times

Пряма мова: "Нам потрібно вижити. У нас немає підстав вивозити зброю з України".

Реклама:

Деталі: Резніков повідомив, що деякі союзники направили в Україну своїх військових представників, щоб спостерігати за потоком наданої ними зброї.

Крім того, додав він, Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, для моніторингу дислокації та використання наданої Заходом зброї, і країни НАТО мають доступ до цієї інформації.

За словами Резнікова, дія цієї системи, якою зараз керують лише централізовано, буде поширена до рівня бригад і, можливо, батальйонів. Київ буде консультуватися з партнерами щодо того, як далеко її поширювати. Україна також розробляє ще дві системи відстеження, які будуть працювати паралельно з програмним забезпеченням НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр наполягає, що немає жодних шансів на викрадення важкого озброєння з України, оскільки воно має GPS-трекери і західні військові супутники можуть його відстежувати.

Водночас Резніков припустив, що теоретично з України в Євросоюз можуть вивозити вогнепальну зброю типу автоматів, але ані митниця, ані уряд не отримували інформацію про такі випадки від Європолу або від поліції ЄС.

За інформацією Financial Times, представники ЄС і НАТО висловлювали побажання, щоб Київ краще відстежував отриману від Заходу зброю, оскільки є побоювання, що її контрабандою вивозять з країни на чорний ринок Європи.

Передісторія: