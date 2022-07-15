Резніков заперечив контрабанду західної зброї з України і пообіцяв кращий контроль
Міністр оборони Олексій Резніков у відповідь на занепокоєння Заходу запевнив, що Україна не вивозить контрабандою озброєння, отримане від закордонних партнерів для захисту від Росії.
Джерело: Резніков в інтерв'ю виданню Financial Times
Пряма мова: "Нам потрібно вижити. У нас немає підстав вивозити зброю з України".
Деталі: Резніков повідомив, що деякі союзники направили в Україну своїх військових представників, щоб спостерігати за потоком наданої ними зброї.
Крім того, додав він, Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане у 2019 році, для моніторингу дислокації та використання наданої Заходом зброї, і країни НАТО мають доступ до цієї інформації.
За словами Резнікова, дія цієї системи, якою зараз керують лише централізовано, буде поширена до рівня бригад і, можливо, батальйонів. Київ буде консультуватися з партнерами щодо того, як далеко її поширювати. Україна також розробляє ще дві системи відстеження, які будуть працювати паралельно з програмним забезпеченням НАТО.
Міністр наполягає, що немає жодних шансів на викрадення важкого озброєння з України, оскільки воно має GPS-трекери і західні військові супутники можуть його відстежувати.
Водночас Резніков припустив, що теоретично з України в Євросоюз можуть вивозити вогнепальну зброю типу автоматів, але ані митниця, ані уряд не отримували інформацію про такі випадки від Європолу або від поліції ЄС.
За інформацією Financial Times, представники ЄС і НАТО висловлювали побажання, щоб Київ краще відстежував отриману від Заходу зброю, оскільки є побоювання, що її контрабандою вивозять з країни на чорний ринок Європи.
Передісторія:
- Раніше в ЄС заявили, що інформація щодо нібито "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою Росії.
- В НАТО теж впевнені, що Україна належним чином забезпечує зберігання та облік зброї, яку вона отримує від союзників.
- Водночас конгресвумен США Вікторія Спартц заявила, що нібито існують перепони у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.
- У выдповыдь на це голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.