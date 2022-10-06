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ВР закликає світ підтримати самовизначення корінних народів Росії

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 19:50
Верховна Рада, фото Getty Images

Верховна Рада звернулась до міжнародного співтовариства щодо підтримки права на самовизначення корінних народів Російської Федерації.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Відповідну постанову №8105 підтримали 322 народні депутати.

У зверненні підкреслюється, що, реалізовуючи свою загарбницьку імперіалістичну політику, Росія століттями вчиняє геноцид поневолених народів, ігнорує принцип рівноправності та самовизначення народів, грубо порушує права корінних народів та громадян, які належать до національних меншин.

Зазначається, що навіть проводячи загарбницьку війну проти України, російська влада здійснює геноцид народів РФ, зокрема використовуючи для цього мобілізацію.

Верховна Рада висловлює підтримку невід’ємного права народів РФ на самовизначення відповідно до Статуту ООН, загальновизнаних норм та принципів міжнародного права.

Парламент закликає міжнародне співтовариство до вжиття всіх необхідних заходів для припинення переслідування кремлівським режимом лідерів та членів національно-визвольних рухів народів РФ; припинення практики депортації та внутрішнього переміщення громадян Росії з метою спотворення етнічного складу регіонів РФ; беззаперечного гарантування громадянам РФ права на вільне висловлення поглядів, думок, участь у мирних зібраннях, свободу об’єднань, свободу совісті та віросповідання, а також на забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності народів Росії.

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Окрім того, парламент закликає до посилення всебічної підтримки України задля її перемоги в російсько- українській війні з подальшою деімперіалізацією РФ та деколонізацією народів, що приєднані та утримуються в її складі.

Крім того, Верховна Рада ухвалила заяву у зв’язку зі злочинними рішеннями керівництва РФ щодо спроби анексії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України із закликом до світової спільноти.

Відповідну постанову №8091 підтримали 315 парламентаріїв.

Згідно із текстом заяви, Верховна Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу і НАТО, парламентів та урядів усіх держав світу, міжнародних організацій, усіх людей доброї волі з низкою вимог.

Зокрема, парламент закликає засудити проведені РФ псевдореферендуми з метою анексії тимчасово окупованих територій України, посилити санкційний тиск на Росію та російських посадових осіб, а також визнати РФ державою-спонсором тероризму та запровадити санкції, передбачені для держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з РФ, та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Росії.

Також ВРУ закликає підтримати прагнення українського народу до якнайшвидшого набуття Україною членства у Європейському Союзі та НАТО.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів окупованого Криму, а також Кавказу, Сибіру та інших територій РФ.

Зеленський закликав корінні народи Росії боротися проти чинної влади, яка забирає громадян на війну в Україну.

Теми: Верховна РадаРосія
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