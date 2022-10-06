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Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 23:46
Президентка Словаччини пожартувала про візит до анексованого Чехією Калінінграда
ЗУЗАНА ЧАПУТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Словаччини Зузана Чапутова в четвер підхопила жарт про "анексію" Калінінградської області Росії, який в останні дні поширюється в чеських соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Можу подумати над державним візитом. Або ні. Чудова робота наших чеських друзів із викриття абсурдності фіктивних референдумів Росії в Україні", – написала Чапутова у Twitter, додавши фото "запрошення" до "анексованого" Калінінграда.

Як повідомлялося, чеський інтернет в останні дні активно жартує про приєднання Калінінградської області Росії до складу Чехії – в соцмережах поширюються оновлені карти, а місто Калінінград перейменовують на Краловець.

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Жарт виник як реакція на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, після яких Москва їх анексувала. Міжнародна спільнота (за винятком Північної Кореї) не визнала ані референдумів, ані анексії.

У Краловця вже з'явився "офіційний" акаунт у Twitter, а користувачі поширюють фотографії місцевого маяка "Видова Вежа" під чеським прапором, який перейменували на маяк імені Перемисл-Отокара ІІ – на його честь у 1255 році справді було засновано тоді ще фортецю Кенігсберґ.

Калінінградська область розташована на березі Балтійського моря, межує з Литвою та Польщею. У минулому вона належала Пруссії, Польщі, Німеччині, а зараз є ексклавом Росії.

Теми: КалінінградСловаччинаЧехіяРосія
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