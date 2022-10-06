Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда

Президентка Словаччини Зузана Чапутова в четвер підхопила жарт про "анексію" Калінінградської області Росії, який в останні дні поширюється в чеських соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022

"Можу подумати над державним візитом. Або ні. Чудова робота наших чеських друзів із викриття абсурдності фіктивних референдумів Росії в Україні", – написала Чапутова у Twitter, додавши фото "запрошення" до "анексованого" Калінінграда.

Як повідомлялося, чеський інтернет в останні дні активно жартує про приєднання Калінінградської області Росії до складу Чехії – в соцмережах поширюються оновлені карти, а місто Калінінград перейменовують на Краловець.

Жарт виник як реакція на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, після яких Москва їх анексувала. Міжнародна спільнота (за винятком Північної Кореї) не визнала ані референдумів, ані анексії.

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У Краловця вже з'явився "офіційний" акаунт у Twitter, а користувачі поширюють фотографії місцевого маяка "Видова Вежа" під чеським прапором, який перейменували на маяк імені Перемисл-Отокара ІІ – на його честь у 1255 році справді було засновано тоді ще фортецю Кенігсберґ.

Калінінградська область розташована на березі Балтійського моря, межує з Литвою та Польщею. У минулому вона належала Пруссії, Польщі, Німеччині, а зараз є ексклавом Росії.