Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Президентка Словаччини пожартувала про візит до "анексованого" Чехією Калінінграда

"Європейська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 23:46
ЗУЗАНА ЧАПУТОВА, ФОТО GETTY IMAGES

Президентка Словаччини Зузана Чапутова в четвер підхопила жарт про "анексію" Калінінградської області Росії, який в останні дні поширюється в чеських соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Можу подумати над державним візитом. Або ні. Чудова робота наших чеських друзів із викриття абсурдності фіктивних референдумів Росії в Україні", – написала Чапутова у Twitter, додавши фото "запрошення" до "анексованого" Калінінграда.

Як повідомлялося, чеський інтернет в останні дні активно жартує про приєднання Калінінградської області Росії до складу Чехії – в соцмережах поширюються оновлені карти, а місто Калінінград перейменовують на Краловець.

Жарт виник як реакція на проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, після яких Москва їх анексувала. Міжнародна спільнота (за винятком Північної Кореї) не визнала ані референдумів, ані анексії.

ВІДЕО ДНЯ

У Краловця вже з'явився "офіційний" акаунт у Twitter, а користувачі поширюють фотографії місцевого маяка "Видова Вежа" під чеським прапором, який перейменували на маяк імені Перемисл-Отокара ІІ – на його честь у 1255 році справді було засновано тоді ще фортецю Кенігсберґ.

Калінінградська область розташована на березі Балтійського моря, межує з Литвою та Польщею. У минулому вона належала Пруссії, Польщі, Німеччині, а зараз є ексклавом Росії.

Теми: КалінінградСловаччинаЧехіяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Подоляк про Нобелівську премію миру для Росії та Білорусі: цікаве розуміння слова "мир"

У Києві почали опалювальний сезон для лікарень, шкіл і садків

ВІДЕО, фотоПід звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією

Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок

Правозахисники з України, Росії та Білорусі отримали Нобелівську премію миру

Рада призначила нового голову НБУ Пишного

Усі новини...
Калінінград
Президент Литви: не варто надавати значення візиту Путіна в Калінінград
У Литві не бачать зростання загрози від розміщення винищувачів з "Кинджалами" в Калінінграді
Росія перекинула у Калінінград винищувачі з "Кинджалами"
Останні новини
16:13
Білорусь планує обжитися "Іскандерами" і "С-400"
16:12
Путіна почали критикувати у "близькому колі" через поразки на фронті – WP
15:58
Світові ціни на продовольство знижуються шостий місяць поспіль – ФАО
15:49
Чехія планує великий урядовий візит до Києва
15:47
У Мінкульт​і наразі не планують демонтувати пам'ятник Щорсу у Києві
15:44
На Банковій розповіли, коли запрацює Фонд відновлення України
15:39
Вегетаріанські сухпайки для ЗСУ: Зеленський відповів на петицію
15:28
фотоЛукашенко зробив Путіну несподіваний подарунок
15:28
Росія мають виключити із Радбезу ООН: українська правозахисниця після отримання Нобелівської премії
15:13
З РФ намагаються повернути 32 депортованих дітей, чиї батьки залишилися в Україні – Верещук
Усі новини...