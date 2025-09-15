Усі розділи
Військові навчання Путіна і Лукашенка поширились на захід від Білорусі

Євген КізіловПонеділок, 15 вересня 2025, 17:10
Військові навчання Путіна і Лукашенка поширились на захід від Білорусі
Калінінградська область на мапі Google Maps

Москва і Мінськ не стали обмежуватися територією Білорусі та розширили географію спільних військових навчань "Запад-2025" на Калінінградську область, яка розташована вглибині Західної Європи.

Джерело: Міністерство оборони РФ у соцмережах

Деталі: Російське відомство стверджує, що його артилеристи знищили позиції умовного противника в Калінінградській області за допомогою батареї буксируваних 152-мм гаубиць "Гіацинт-Б" і осколково-фугасних боєприпасів.

У Міноборони зазначили, що "стрільба велася із заздалегідь підготовлених вогневих позицій, обладнаних з урахуванням досвіду проведення спеціальної військової операції (так Росія називає свою війну проти України - УП)".

Також у телеграм-каналі міністерства йдеться про те, що в області тренувалися розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" армійського корпусу Ленінградського військового округу. Вони виконали електронні пуски балістичних ракет.

Крім цього, були відпрацьовані алгоритми взаємодії та прийняття рішень пунктами управління в реальному часі, маневри з висунення комплексів у райони бойового застосування, відбиття нападу умовного противника.

Що передувало: У Білорусі 12 вересня розпочалися спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та Росії "Запад-2025". Тренування триватимуть до 16 вересня і проходитимуть на полігонах Республіки Білорусь і Російської Федерації. Навчання навіть відвідали американські військові.

КалінінградРосіяБілорусьЗбройні сили
