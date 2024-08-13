Міністр оборони Литви: Росія перекидає війська в Курську область із Калінінграда

Наступ ЗСУ в Курській області змушує російське Міноборони перекидати в регіон війська з Калінінграда.

Джерело: заява міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса 13 серпня на зустрічі з президентом України

Пряма мова: "Ми зараз бачимо, як вони (росіяни – УП) передислоковують свої війська до Курська. Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу Росії потрібно відводити війська з Калінінграда. Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням".

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Деталі: На його думку, хорошим знаком від партнерів був би дозвіл на використання Україною засобів дальнього ураження, щоб вражати ворожі цілі глибше на їхній території.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, що станом на 13 серпня під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.