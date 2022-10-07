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Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 05:19
Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи
ФОТО: GETTY

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю реальні, створюють  найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи та можуть призвести до  Армагеддону.

Джерело:  президент США Джо Байден, якого цитує Bloomberg та Reuters

Пряма мова: "Він (Путін – Ред.) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.

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Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо дійсно все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли".

Деталі: За словами Байдена, "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді (Джона Кеннеді - Ред.) та кубинської ракетної кризи".

Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, "де він (Путін – Ред.) опиняється в такому становищі, що не тільки не втратить обличчя, а й не втратить значну владу в Росії?".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня президент Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.
  • Білий дім неодноразово заявляв, що не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
  • Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван сказав, що адміністрація Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.
  • За даними ЗМІ, у західних столицях продумують плани реагування на випадок, якщо Путін почне реалізовувати свої ядерні погрози щодо України та непублічно надсилають Кремлю попередження про можливі наслідки.

Теми: ядерна зброяСШАБайденПутін
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