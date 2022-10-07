Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю реальні, створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи та можуть призвести до Армагеддону.

Джерело: президент США Джо Байден, якого цитує Bloomberg та Reuters

Пряма мова: "Він (Путін – Ред.) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном.

Реклама:

Вперше після кубинської ракетної кризи ми маємо пряму загрозу використання ядерної зброї, якщо дійсно все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йшли".

Деталі: За словами Байдена, "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді (Джона Кеннеді - Ред.) та кубинської ракетної кризи".

Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, "де він (Путін – Ред.) опиняється в такому становищі, що не тільки не втратить обличчя, а й не втратить значну владу в Росії?".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: