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Пентагон: Пока нет информации, что Путин решил применить ядерное оружие

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 01:59
Пентагон: Пока нет информации, что Путин решил применить ядерное оружие
ФОТО: GETTY

У Пентагона нет информации, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас нет никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и у нас нет оценок, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия".

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Детали: Уточняется, что Штаты и союзники воспринимают ядерные угрозы серьезно и продолжают мониторить развитие ситуации.

Предыстория:

  • 21 сентября Путин после объявления частичной мобилизации в РФ снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.
  • Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.
  • По данным СМИ, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично присылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

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Темы: ядерное оружиеПутинСША
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