Пентагон: Пока нет информации, что Путин решил применить ядерное оружие

У Пентагона нет информации, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас нет никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и у нас нет оценок, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия".

Детали: Уточняется, что Штаты и союзники воспринимают ядерные угрозы серьезно и продолжают мониторить развитие ситуации.

Предыстория: