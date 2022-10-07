Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон: Пока нет информации, что Путин решил применить ядерное оружие

"Украинская правда"Пятница, 7 октября 2022, 01:59
ФОТО: GETTY

У Пентагона нет информации, что президент РФ Владимир Путин принял решение о применении ядерного оружия.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "У нас нет никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и у нас нет оценок, что президент Путин принял решение о применении ядерного оружия".

Детали: Уточняется, что Штаты и союзники воспринимают ядерные угрозы серьезно и продолжают мониторить развитие ситуации.

Предыстория:

  • 21 сентября Путин после объявления частичной мобилизации в РФ снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.
  • Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сказал, что администрация Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.
  • По данным СМИ, в западных столицах продумывают планы реагирования на случай, если Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично присылают Кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Темы: ядерное оружиеПутинСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

дополнено от 17:25Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и области, 3 из них уничтожила ПВО – ОВА

Путина начали критиковать в "близком кругу" из-за поражений на фронте – WP

Россию должны исключить из Совбеза ООН: украинская правозащитница после получения Нобелевской премии

Подоляк о Нобелевской премии мира для России и Беларуси: интересное понимание слова "мир"

В Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ и садиков

ВИДЕО, фотоПод освобожденным Лиманом нашли штаб оккупантов с важной документацией

Все новости...
ядерное оружие
Байден — об угрозах Путина: Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Карибского кризиса
Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика
В МИД РФ заявили, что ядерная война недопустима и никогда не должна быть развязана
Последние новости
18:40
Байден ограничил право спецслужб США анализировать персональные данные жителей ЕС
18:37
ВСУ отразили атаки россиян возле 13 населенных пунктов – сводка Генштаба
18:25
На Запорожской АЭС прошла первая ротация представителей миссии МАГАТЭ
18:18
Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев
18:15
дополнено от 17:25Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и области, 3 из них уничтожила ПВО – ОВА
18:09
Глава МИД Эстонии пожелал Путину встретить следующий день рождения за решеткой
18:00
"Мариуполь" вместо "Хабаровска": Дунайское пароходство начало переименование флота
17:51
С освобожденным Изюмом восстанавливают железнодорожное сообщение
17:44
В Украине создали курс психологической помощи для пострадавших от российской агрессии
17:40
ВСУ уже освободили более 2,4 тысячи кв км на Херсонщине – ОП
Все новости...