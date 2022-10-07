ЗСУ просуваються на Херсонщині, вночі окупанти обстріляли Миколаївщину та Запоріжжя – ОВА

Вночі Росія атакувала дронами-камікадзе Миколаївщину та Запоріжжя, українські захисники відбили наступ окупантів на Луганщині та продовжують звільняти території на Херсонщині.

Джерело: зведення ОВА про ситуацію в регіонах станом на ранок 7 жовтня

Деталі: На Сумщині ввечері по території Великописарівської громади двома гвинтокрилами завдано авіаударів некерованими ракетами, 8 "приходів". Інформація про постраждалих та пошкодження інфраструктури уточнюється. Також ввечері по Білопільській громаді здійснено артилерійський обстріл. Дані щодо наслідків з’ясовуються.

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Артобстріл по селищу Бояро-Лежачі Новослобідської територіальної громади здійснено ввечері. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури, житловий будинок, де відсутнє електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила. Зранку п’ятниці по території Шалигинської громади – 4 кулеметні черги. Також здійснено мінометний обстріл громади. Інформація про постраждалих та пошкодження інфраструктури не надходила.

У Запорізькій області вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. Окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо – БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація щодо наслідків нічної атаки росіян уточнюється. Нової ракетної атаки місто зазнало зранку.

На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів знову потерпала Нікопольщина. росіяни всю ніч обстрілювали район з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо – без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки і господарські споруди. Зачепило підприємство транспортної інфраструктури та лінії електропередач. У Марганецькій громаді триває обстеження територій. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківщині окупанти завдавали ударів по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах. Унаслідок обстрілів у Куп’янську ввечері виникла пожежа на території меблевого цеху.

Протягом доби медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували 2 людей в Куп‘янському районі, 4 людини в Ізюмському та 2 – у Вовчанську, Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані.

Луганщина: ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 позицій ППО, 2 засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу. Відбито атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Противник 11 разів обстрілював позиції українських бійців з артилерії та мінометів. Росіяни вирішили вивезти все з медичних та соціальних закладів Сватова – перш за все, обладнання. Окупаційні органи влади в місті працюють в "урізаному" форматі. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

Донеччина: вночі – обстріли Мар'їнки, Красногорівки, Авдіївки, с.Максимільянівка, с.Костянтинівка, с.Георгіївка, Новоселівка Перша.

Зранку, близько о 08:00, почався артобстріл м.Авдіївка снарядами калібру 152 мм, спорядженими касетними суббоєприпасами, в зоні ураження – "стара частина" міста та район багатоповерхових будинків.

На деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад продовжуються стабілізаційні заходи. Людям видають пенсії, матеріальну та гуманітарну допомогу. На добу на Донеччині – 2 загиблих, 7 поранених.

На Миколаївщині вночі ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе, в результаті чого виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих.

У четвер внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Також за минулу добу під обстрілами перебували три населених пункти Первомайської громади. Без постраждалих. За минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Як повідомляє ОК "Південь", з літака Су-35 ракетами класу "повітря - поверхня" Х-31 ворог двічі завдав ракетного удару по громаді. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя. Постраждалих немає.

Також у четвер було обстріляно Широківську громаду, влучання по сільгосппідприємству. Вночі через обстріли пошкоджено сільськогосподарські угіддя. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: ЗСУ ведуть активні бойові дії зі звільнення окупованих територій області. За інформацією ОК "Південь", продовжуються спроби ворога відновити активний рух через річку Дніпро. Противник продовжує терор мирного населення, веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів прилеглих до лінії зіткнення.

В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Одещині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.