Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині засудили до 15 років у в’язниці агента ФСБ, який "продавав" розвіддані

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 13:02
Судове засідання, фото ОГП

На Одещині засудили до 15 років у в’язниці агента російської ФСБ з позивним "Професор", який збирав розвіддані та майже щодня передавав їх представникам спецслужб Росії, отримуючи за це гроші. 

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Представники ФСБ завербували одесита після початку повномасштабного вторгнення та надали йому псевдонім "Професор". Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення, а також дані щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік також розвідував способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської ОВА, Служби безпеки України та ГУНП в області.

Отриману інформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відео він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картку. Він повністю визнав провину на судовому засідання та надав викриваючі покази.

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі с конфіскацією майна засуджено жителя Одеси за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України)".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьФСБОфіс генпрокурора
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять

Зеленський: Курильські острови – це Японія

доповненоStarlink перестає працювати на передовій, що ускладнює деокупацію – FT

Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

доповнено від 17:25Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та області, 3 з них знищила ППО – ОВА

Путіна почали критикувати у "близькому колі" через поразки на фронті – WP

Усі новини...
Одеська область
Одного з керівників виконавчої служби Одещини спіймали на масових поборах
Одещину та Миколаївщину атакували дрони-камікадзе, шість збито
РФ атакувала Одещину "Іскандерами" — ОВА
Останні новини
03:38
Майже все керівництво головної проросійської партії Латвії пішло у відставку після розгрому на виборах
03:03
Рада Європи захоплена рішенням Нобелівського комітету нагородити представників України, РФ та Білорусі
02:14
ЗСУ знищили дві установки від С-300 — Командування
01:15
Харків: Росіяни обстріляли ракетами центр, спалахнула лікарня
00:35
фотоОВА: Росіяни випустили по Сумщині майже два десятки ракет, загинула людина
23:49
Зеленський вражений боягузливістю росіян: Хочуть бути шашликами – хай приходять
23:39
У Пентагоні не бачать доказів наміру Росії застосувати ядерну зброю
23:35
На Одещині й Миколаївщині збили три "шахіди"
23:16
відео Окупанти показали перших мобілізованих: кажуть, вони вже у Запорізькій області і рвуться у бій
23:16
Зеленський: Якщо Росія знищить Україну, це буде початок Третьої світової
Усі новини...