На Одещині засудили до 15 років у в’язниці агента ФСБ, який "продавав" розвіддані

На Одещині засудили до 15 років у в’язниці агента російської ФСБ з позивним "Професор", який збирав розвіддані та майже щодня передавав їх представникам спецслужб Росії, отримуючи за це гроші.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: Представники ФСБ завербували одесита після початку повномасштабного вторгнення та надали йому псевдонім "Професор". Він збирав інформацію щодо місць розташування блокпостів, кількості і озброєння українських захисників, сил протиповітряної оборони, командних пунктів, правоохоронних органів та спецслужб, промислових об’єктів військового призначення, а також дані щодо місць ураження ракетними ударами. Чоловік також розвідував способи укріплення штаба ОК "Південь", Одеської ОВА, Служби безпеки України та ГУНП в області.

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Отриману інформацію у вигляді текстових повідомлень та координат із фото та відео він передавав майже щодня та одержував грошову винагороду на картку. Він повністю визнав провину на судовому засідання та надав викриваючі покази.

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури до 15 років позбавлення волі с конфіскацією майна засуджено жителя Одеси за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України)".