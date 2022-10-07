Україна направила Австрії клопотання про видачу Тупицького – ЗМІ

ТУПИЦЬКИЙ У ВІДНІ. СКРИНШОТ З ВІДЕО УП

Мінюст направив Австрії клопотання про видачу Україні ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького, по лінії Інтерполу виставлено "червоне оповіщення" для його затримання.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах

Деталі: Також за лінією Інтерполу Державне бюро розслідувань направило "червоне оповіщення" для затримання Тупицького. "Очікується відповідь генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело.

Що передувало: Розслідування УП виявило, що 59-річний колишній голова і екссуддя Конституційного суду України Олександр Тупицький вже пів року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як "звільнений від мобілізації".

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Передісторія:

Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".

Сторону обвинувачення представляють Сергій Новіков та Олексій Донський.

У кінці березня стало відомо, що відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

У травні Тупицького було оголошено у міжнародний розшук. У липні його заочно заарештували. Сторона обвинувачення мала намір ініціювати процес екстрадиції.

22 вересня Офіс генерального прокурора заявив, що ексголова Конституційного суду в незаконний спосіб залишив територію України, обставини його перетину кордону розслідуються.