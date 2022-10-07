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Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 14

Ірина БалачукП'ятниця, 7 жовтня 2022, 21:04
Фото ДСНС

Кількість жертв удару росіян по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 14.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких".

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Теми: Запоріжжявійнажертви
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