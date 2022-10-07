Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 14

Кількість жертв удару росіян по житлових будинках у Запоріжжі 6 жовтня зросла до 14.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. На цей час кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких".

Передісторія:

Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих.

7 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по Запоріжжю та області, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що ППО збила 3 ракети.