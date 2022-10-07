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У звільненому Лимані виявили братську могилу – ОВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:08
У звільненому Лимані виявили братську могилу – ОВА
фото з Telegram Кириленка

У звільненому Лимані Донецької області виявили два поховання, одне з них включає одиночні могили цивільних, інше – братська могила.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков (позивний "Маршал") у Telegram

Дослівно Кириленко: "У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це – одиночні могили, де поховані цивільні.

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На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити.

Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації".

Деталі: Кириленко попросив утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

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Кириленко також повідомив, що у Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло цивільних, які загинули в окупації.

"Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі", - зазначив він.

Перед цим начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков (позивний "Маршал") повідомив, що у Лимані знайшли масове поховання на 180 людей.

"В братських могилах лежать ціли родин, є поховання дітей 2019-2021 років народження", - написав він.

Що передувало: 5 жовтня ЗМІ повідомляли, що у звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними, не всі, хто похований, ідентифіковані, деякі таблички на могилах просто з номерами.

Передісторія

  • Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
  • 5 жовтня Зеленський показав, як виглядає Лиман  після його звільнення від російських загарбників. 

Теми: Лимандеокупація
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